[Fiche métier ] Le responsable éditorial web

Le responsable éditorial web est le garant de tous les contenus d'un site web, de leur diffusion (réseaux sociaux, blogs, forums de discussions...) et de leur organisation. Il exerce son contrôle sur toutes les publications du site aussi bien dans leur fond que dans leur forme. Il est en quelque sorte le rédacteur en chef d'une publication web. C'est d'ailleurs l'un des autres intitulés du métier que l'on trouve aussi sous les appellations de directeur de rédaction web ou responsable des contenus web. Il exerce son métier dans les agences Web/communication, chez les annonceurs ou dans le domaine des médias et de l'édition. Une formation en école de journalisme ou un cursus universitaire à Bac +4 ou +5 en communication ou en lettres, est le plus souvent requise pour entrer dans le métier. Le responsable éditorial web peut prétendre à une rémunération annuelle de 28 à 35K€, en début de carrière, et de 35 à 50K€ pour les professionnels confirmés. Les perspectives de carrière peuvent déboucher sur un poste de responsable de la communication dans une grande entreprise.



Ses missions



Il est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique éditoriale en parfaite cohérence avec les objectifs définis au sein de l'entreprise. A ce titre, il choisit les contenus, supervise leur mise en forme et veille à leur cohérence et à leur attractivité. Il gère les rythmes et l'actualisation des publications et en analyse l'impact afin d'optimiser les contenus. A ces missions de gestion des contenus éditoriaux, s'ajoute un rôle de management puisqu'il coordonne l'équipe rédactionnelle web et les contenus fournis par les prestataires.

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

