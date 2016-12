[Fiche métier] Le responsable infrastructure informatique

Le responsable infrastructure informatique est un spécialiste du hardware sous toutes ses formes. Chargé de la conception, du déploiement et de la maintenance des matériels, il est le garant du bon fonctionnement des systèmes et des réseaux. En lien direct avec les autres services, il doit ajuster le dimensionnement des ressources en fonction des besoins. Le développement de nouveaux modèles tels que le cloud demande de grandes capacités d'adaptabilité et une prise en compte accrue des questions de sécurité. Des qualités telles qu'une bonne résistance au stress et un grand sens de l'organisation sont également nécessaires. Un diplôme d'ingénieur informatique est indispensable pour accéder à cette fonction. Les salaires moyens pour un Responsable infrastructure informatique junior sont de l'ordre de 40 à 55 k€/an. Avec 5 ans d'expérience, la fourchette est plutôt de 55 à 70 k€/an.



Ses missions

La polyvalence est la règle en matière d'infrastructure informatique. Cet expert technique devra donc être un spécialiste dans de nombreux domaines : l'architecture système et réseaux, la sécurité, la gestion des budgets, le monitoring et la maintenance, le pilotage du support technique. La rédaction de procédures représente une part non négligeable de cette fonction, de façon à pouvoir déléguer ou externaliser les tâches de maintenance préventive ou curative. Le Responsable infrastructure informatique travaille en lien étroit avec la direction informatique ou générale et les responsables métiers, le tout en se maintenant à jour grâce à une veille technologique active.

