[Fiche métier] Le responsable marketing digital

Le responsable marketing digital exploite tous les outils du webmarketing dans un seul but : acquérir et fidéliser avec un ROI optimal. Ce touche-à-tout du digital jongle avec tous les leviers online et mobiles : référencement, display, tracking, réseaux sociaux. Il est sur tous les fronts pour augmenter la notoriété de la marque et générer du revenu. Il sait comment vendre sur le net et se démarquer de la concurrence. Ses talents de manager et de chef de projet lui permettent d'adopter une vision transversale pour mieux motiver ses équipes. Toujours à l'avant-garde, il sait anticiper les évolutions. Un Master marketing spécialisé en e-commerce est un atout essentiel pour accéder à ce poste. Le salaire moyen pour un profil junior avec 3 ans d'expérience est de 45 k€. Les profils les plus confirmés peuvent prétendre à une rémunération de 75 k€/an.



Ses missions

Le responsable marketing digital participe directement à l'élaboration des stratégies d'acquisition et de fidélisation en limitant la prise de risques. Il supervise les campagnes de marketing online sous toutes leurs formes et crée de la valeur ajoutée pour la marque. Il analyse les performances et oriente la stratégie et les budgets en fonction des objectifs et des résultats. Le retour sur investissement est une préoccupation majeure qui nécessite des ajustements permanents. Le rôle du Responsable marketing digital est essentiel dans la définition de l'identité numérique de l'entreprise et son développement commercial online.

À propos de Blue Search Conseil

Blue Search Conseil est un cabinet de conseil en ressources humaines et en recrutement dédié au digital, créé il y a plus de 15 ans. Il accompagne pure players et start-up dans leur croissance, les groupes dans leur transformation digitale et omnicanale.