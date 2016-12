[Fiche métier] Le scrum master

Le Scrum master est un inconditionnel des méthodes agiles. Il aide ses équipes à aller dans la bonne direction grâce à une nouvelle vision de la gestion de projet. Cette méthode de management repose sur les sprints, un puissant levier d'amélioration de la productivité. Le métier de Scum master est ouvert à tous les spécialistes IT sous réserve qu'ils aient été formés à cette méthode, ce qui se concrétise généralement par l'obtention d'une "certification Scrum Master". La rémunération pour un débutant est de l'ordre de 37 à 45 k€/an. Elle peut dépasser 55 k€/an pour un profil senior. Cette fonction est souvent exercée en indépendant en tant que coach ou consultant.



Le Scrum master veille en permanence au respect de la méthode Scrum au sein de l'équipe. Il facilite la communication, améliore la base de connaissance et stimule la productivité. Il organise les réunions de planification (sprint planning meetings) ainsi que les indispensables réunions quotidiennes. Un Scrum master gère généralement des équipes de 6 à 10 personnes mais cette méthode peut s'appliquer à des groupes allant jusqu'à 200 collaborateurs.

