[Fiche métier] Le social media manager

Le Social media manager est un expert chargé de gérer l'image d'une entreprise sur les médias sociaux et digitaux. Son métier consiste donc à définir la meilleure stratégie marketing et éditoriale pour mettre en valeur et développer l'image d'une entreprise sur les réseaux sociaux.

Issu d'une école de marketing ou communication spécialisé en stratégie digitale, ou d'une formation de journaliste ou en relation publique (orientée web et digital), il peut prétendre à une rémunération annuelle comprise entre 30000 et 40000 euros pour un junior, et entre 40000 et 60000 euros pour un senior.



Ses missions



Le social media manager a pour mission d'analyser le positionnement d'une entreprise sur les médias sociaux et de trouver la stratégie marketing et de contenus idéale pour améliorer et développer ce positionnement et mettre plus en valeur l'image de la marque.

Il doit donc savoir identifier les cibles et les besoins de l'entreprise pour animer des campagnes pertinentes sur les réseaux sociaux. Il est ainsi dans l'obligation d'observer les tendances du web et de connaître en permanence les évolutions de son secteur d'activité.

Ses compétences particulières seront de savoir allier créativité et réactivité, prendre les meilleures décisions dans les situations d'urgence et maîtriser les fondamentaux de la communication de crise.

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

À propos de Blue Search Conseil

Blue Search Conseil est un cabinet de conseil en ressources humaines et en recrutement dédié au digital, créé il y a plus de 15 ans. Il accompagne pure players et start-up dans leur croissance, les groupes dans leur transformation digitale et omnicanale.