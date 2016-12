[Fiche métier] Le web analyst

Le web analyst, appelé aussi tracking manager ou digital analyst, travaille à rendre un site plus performant en termes de trafic. Il met en place des outils permettant de mesurer et d'analyser le nombre de visites, le taux de clics, le parcours des visiteurs... A partir de ces informations, il établit un diagnostic et élabore des préconisations pour améliorer l'audience de ce site.

La rémunération d'un web analyst, après 3 à 5 ans d'expérience, se situe autour de 35 à 45 k€ par an. Les profils plus expérimentés peuvent prétendre à une rémunération annuelle allant jusqu'à 60 k€.



Ses missions

Le web analyst a pour objectif d'augmenter la fréquentation d'un site web. Sa connaissance des outils statistiques tels que Google Analytics ou Webtrends lui permet de suivre l'activité du site et de comprendre comment les internautes y accèdent, le visitent et interagissent avec lui. Ses différentes missions consistent à sélectionner et analyser les données collectées, les rendre accessibles, rédiger un rapport qu'il transmet aux différents acteurs du projet et enfin, proposer des solutions pour optimiser la stratégie web de l'entreprise. Pour ce faire, il doit savoir allier compétences techniques, compréhension des objectifs de son client et bonne connaissance des comportements des internautes. Il doit également faire preuve d'un esprit de synthèse, de bonne qualités de présentation et doit effectuer une veille constante sur les outils d'analyse web.

