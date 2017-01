1 / 6

Le chef de produit web mobile conçoit et met en oeuvre des sites internet et des applications mobiles de A à Z : cahier des charges, affectation des ressources, développement de nouvelles fonctionnalités, de services ou de rubriques, livrables. Outre ses compétences techniques et marketing, il maîtrise l'analytics afin de mesurer l'audience et l'acquisition de trafic au service de la performance des projets.

Côté rémunération, un profil junior est rémunéré entre 26-32 k€/an, un senior entre 45-60 k€/an.

