Web2Business 2017

Ce congrès rassemblera 800 dirigeants, tous secteurs confondus, et 80 intervenants & experts venus du monde entier. Thèmes abordés cette année : mobile first : le nouveau réflexe, entreprise : plateforme et market place, changer l'organisation d'une entreprise pour entrer de plein pied dans le digital, Snowden le Big data et les enjeux, réalité augmentée : merci les pokemon ? eCommerce et messagerie instantanée

déclic intelligence artificielle : l'algorithme ne suffit plus (chat bot,assistant numerique), uberisation : une norme ? l'entreprenariat: les étapes pour devenir pérennes, publicité programmatique, les entreprises françaises dans le contexte international....

Le 16 février 2017 à l'Hôtel Marriott Rive Gauche 75014 Paris

