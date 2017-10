[Nomination] Pierre Bonis devient directeur général de l'Afnic

Pierre Bonis, 44 ans, évolue depuis 15 ans dans le secteur des TIC, de la gouvernance technique de l'Internet et des noms de domaine. Il a tout d'abord exercé des responsabilités au sein de l'administration - ministère des Affaires étrangères, cabinets ministériels en charge de l'économie numérique puis du développement durable - avant de rejoindre l'Afnic en 2012 en tant que directeur général adjoint.

Spécialiste des questions de coopération internationale, Pierre Bonis est également membre du conseil d'administration du CENTR, association européenne des registres nationaux de noms de domaine, depuis 2016. Depuis mai 2017, il assurait l'intérim du directeur général de l'Afnic conformément au plan de succession relatif au départ de Mathieu Weill - dg de l'Afnic depuis 2005 - qui a rejoint le pôle Service de l'économie numérique (SEN) de la Direction générale des entreprises (DGE). Pierre Bonis prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre 2017.

"L'Afnic, c'est à la fois la permanence et la résilience des infrastructures critiques de l'internet et un esprit d'ouverture et d'innovation qui ne s'est jamais démenti. Dans la continuité des travaux engagés par Mathieu Weill, avec le soutien d'un conseil d'administration lui-même représentatif de la diversité de la communauté internet française, et grâce au talent formidable des équipes de l'Afnic, j'entends poursuivre dans les années à venir la recherche de l'excellence au service de l'ensemble des acteurs de l'internet français", déclare Pierre Bonis.