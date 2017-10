Alexandre Malsch rejoint Quiksilver

© THOMAS SAMSON / AFP

Le fondateur du groupe média Melty est recruté comme global digital brand manager pour les marques Quiksilver et Roxy.

Après avoir quitté la présidence de Melty, groupe média dédié aux Millennials qu'il avait cofondé en 2008, Alexandre Malsch rejoint le groupe Boardriders Inc., anciennement Quiksilver Inc. L'entrepreneur de 32 ans a été nommé cet été global digital brand manager des marques Quiksilver et Roxy au siège basque du groupe, à Saint-Jean-de-Luz. Passionné de surf, Alexandre Malsch avait déjà collaboré avec la société australienne fondée en 1969 sur des contenus de marque.