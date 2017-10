Audrey Barbier-Litvak prend la tête de WeWork France

A compter d'octobre 2017, Audrey Barbier-Litvak va prendre la direction générale du géant du co-working WeWork en France. L'ancienne dg de Glossybox sera en charge du développement de la licorne américaine et de la mise en place des partenariats stratégiques dans l'hexagone.

Audrey Barbier-Litvak va remplacer Séverin Naudet à la tête de WeWork France à partir d'octobre 2017. Directrice générale de Glossybox depuis 2014, l'ancienne directrice de la communication de la Sécurité Sociale des expatriés avait également exercé comme directrice marketing de Living Social et directrice marketing Europe de Birchbox. Après avoir supervisé le rachat de Glossybox par l'e-commerçant britannique The Hut Group cet été, elle va désormais poursuivre le développement du spécialiste des espaces de co-working en France, avec l'ouverture d'un second espace de co-working dans le quartier du Marais, après une première adresse rue Lafayette et en attendant l'ouverture d'un 3e espace à quelques pas des Champs Elysées à compter du 1er trimestre 2018. Fondé en 2010 à New York par Adam Neumann et Miguel McKelvey, WeWork compte plus de 140 sites au sein de 49 villes à travers le monde. Ouverte aux freelances comme aux grandes entreprises, sa communauté fédère 130 000 personnes dans le monde. Le 25 août dernier, la start-up a été valorisée à 20 milliards de dollars après l'investissement de 4,4 milliards de dollars réalisé par le Japonais Softbank.