David Labrosse (ex SeLoger) prend la direction marketing de Hellocasa

Hellocasa, le spécialiste de la vente de travaux en ligne, renforce ses équipes marketing en les plaçant sous la direction de David Labrosse, anciennement CMO et membre du directoire de SeLoger.

Lancé il y a trois ans, le pure-player spécialisé dans les travaux à domicile Hellocasa veut accélérer sur le digital cette année. La start-up annonce l'arrivée de David Labrosse, ancien directeur marketing de Kelkoo (2002-2006) et ex-CMO et membre de directoire de SeLoger (2006-2016), à la tête de ses équipes marketing. Il devra notamment gérer la refonte du site de l'entreprise tout en pilotant "un investissement massif en marketing, notamment online" évoqué par Hellocasa dans un communiqué. La gestion des partenariats avec les enseignes devrait également être une priorité, après le rapprochement entre Hellocasa et Bricorama ce printemps. L'enseigne propose à ses clients l'accès à la plateforme en ligne de la start-up, qui répertorie plus de 300 services payés au forfait et délivrés entre deux et quatre jours. La start-up couvre l'ensemble du territoire et revendique 10 000 travaux réalisés depuis son lancement.