Emmanuelle Saudeau rejoint AG2R La Mondiale

Emmanuelle Saudeau, 41 ans, rejoint AG2R La Mondiale, en charge du digital, de la relation client, du marketing et de la communication au 1er février 2017. Elle succède à Patrick Vucekovic, nommé conseiller du directeur général, qui restera en charge des marchés de proximité, de l'épargne salariale et de diverses missions dans le groupe, dont la direction de Prado Mutuelle. Emmanuelle Saudeau a débuté sa carrière en 1997 au sein de Nestlé, puis a rejoint Capgemini Consulting en 1999 en tant que managing consultant dans les domaines télécom, média et développement online de grands comptes. En 2006, elle devient directeur produit pour l'international sur les segments entreprise puis mobile grand public d'Orange. En 2012, elle est nommée directeur stratégie, marketing et expérience client de Voyages-sncf.com Rail Europe, puis en 2014, directeur digital adjoint de SNCF en charge de la stratégie digitale, du big data et de l'open innovation pour le groupe. En septembre 2016, elle avait pris la fonction de directeur digital groupe SNCF. Elle est diplômée de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec), et membre du Conseil National du Numérique.