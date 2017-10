Jean-Claude Ghinozzi prend la tête des activités commerciales et marketing de Qwant

Qwant, le moteur de recherche européen, renforce son équipe de direction en nommant Jean Claude Ghinozzi au poste de DGA, chief commercial & marketing officer. Il sera en charge du développement commercial, des activités marketing et de communication ainsi que du développement de Qwant en Europe.

Au cours des dernières années, Jean-Claude Ghinozzi a exercé ses fonctions chez Microsoft France de 2011 à fin 2016 comme general manager de la division retail, sales & marketing où il chapeautait les activités grand public, dont le jeu vidéo, la marque Xbox, la gamme Surface et les accessoires Microsoft Hardware, ainsi que l'activité Windows Office dans la grande distribution.

En parallèle, de 2014 à 2017, il représentait l'industrie du jeu vidéo en France comme président du Syndicat des éditeurs et logiciels de loisirs (Sell).

De 2006 à 2011, il fut vice-président Europe en charge de l'Europe du l'Ouest, du Sud, MEA et président France d'Activision-Blizzard. Et de 2000 à 2006, il exerçait comme genéral manager d'Electronic Arts Italy.

Il avait débuté sa carrière à différents postes de marketing et ventes chez Ferrero, Canal+ et Warner Bros. Il est diplômé de la London business school et de l'École supérieure de gestion.