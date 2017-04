Julien Chaverou nommé directeur marketing, marque et style d'Alinéa

L'ex-directeur de la marque d'Auchan Retail France rejoint l'entité meubles et décoration du groupe.

Julien Chaverou rejoint Alinéa au poste de directeur marketing, marque et style d'Alinéa, après être entré dans le groupe Auchan en 2009 en tant que responsable identité visuelle et merchandising. Groupe pour lequel il fut consultant à partir de 2006 et au sein duquel il occupa différents postes avant d'être nommé directeur de la marque Auchan Retail France en 2015. Diplômé de Sciences Po Bordeaux, l'homme de 42 ans a débuté sa carrière dans le groupe Inditex chez Zara, avant de créer sa propre entreprise de décoration d'intérieur en 2002 puis de devenir responsable pédagogique d'un institut de formation pour les filières identité visuelle et merchandising (CCI Bordeaux).