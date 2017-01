Mathieu Drida, CEO de Menlook

Fondateur du groupe Meninvest, Marc Menasé, quitte Menlook, plateforme de vente en ligne d'articles de mode masculine, fondée par lui en 2010 et dont il est le PDG, et se voit remplacé par Mathieu Drida en charge des priorités stratégiques liées au développement de la société, de sa market-place et de ses marques propres. Mathieu Drida bénéficie d'une quinzaine d'années d'expérience dans le mobile et le e-commerce au sein de plusieurs groupes dont meilleurmobile.com, 01 Net magazine ou Voyages-Sncf.com. Marc Menasé reste au sein du conseil d'administration de Menlook.