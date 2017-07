Matthieu Denime, directeur commercial de PriceMinister-Rakuten

A 37 ans, Matthieu Denime, vient d'être nommé directeur commercial de PriceMinister-Rakuten. Alors qu'il a obtenu son diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENCPB) et après 2 années en prépa kiné, Matthieu Denime abandonne cette voie en 1999 quand il se découvre une passion pour Internet.

Il apprend à coder (HTML, PHP, ASP, SQL) et fait une école de webmaster en alternance au sein de Rue Du Commerce. Après avoir été approvisionneur, il évoluera en interne pendant 7 ans jusqu'à devenir Chef de produit TV Hifi Home Cinéma. En 2008, Matthieu rejoint ensuite la société Prestige Audio Vidéo. Il y gère le magasin et monte l'activité e-commerce en développant leur marketplace. Outre qu'il y acquiert une expertise en image et en son, il se découvre une vraie fibre commerciale.

C'est en janvier 2012, que Matthieu Denime arrive chez PriceMinister-Rakuten en tant que E-Commerce Consultant (ECC), avant de gravir les échelons progressivement pour devenir Responsable E-Commerce Consultant High-Tech manageant une équipe de 3 personnes. En août 2016, il est nommé Head of ECC de la société, à la tête de 15 personnes.

Le nouveau directeur commercial de PriceMinister-Rakuten compte orienter sa stratégie d'un business généraliste à celui de multi-spécialiste.