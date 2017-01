Pascal Dahan, directeur général achats et logistique du groupe LDLC

Pascal Dahan, 53 ans, a été nommé directeur général achats et logistique du groupe d'e-commerce LDLC, en charge de la stratégie d'achats et logistique suite au rachat de Materiel.net par le groupe LDLC. Titulaire d'une maîtrise de LEA allemand anglais de l'université Toulouse-II (1987), il débute sa carrière dans le transport maritime. En 1994, il rejoint ISA-France à des postes de direction commerciale, avant d'intégrer en 2001 Banque Magnétque comme directeur général adjoint des ventes. En 2006, chez Rue Du Commerce, il est directeur général adjoint, jusqu'en 2010 où il intègre Infinity Mobile, puis Acta Verba, puis Rakuten Kobo, à chaque fois pour une année. Dernièrement, de 2014 à 2016, il était directeur du développement et des achats chez Exertis France.