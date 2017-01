Stéphane Maquaire est nommé CEO du groupe Manor

Le groupe Manor a annoncé aujourd'hui la nomination de Stéphane Maquaire en tant que CEO à partir du 16 janvier 2017. Professionnel de la distribution européenne, il a assumé ces dernières années la fonction de président exécutif auprès des groupes Vivarte en 2016 et Monoprix de 2010 à 2016, qu'il avait rejoint en 2008 en tant que directeur finance & développement. Il a auparavant collaboré avec Unibail-Rodamco en tant que directeur des opérations pour la division centres commerciaux France, après avoir débuté sa carrière chez Arthur Andersen en effectuant des audits dans différents secteurs et menant des missions spéciales de fusions/acquisitions et de mises en bourse. Au bénéfice d'une formation d'ingénieur des Ponts et Chaussées, il occupe également la fonction d'administrateur de l'Institut Français de la Mode.