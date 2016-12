E-Commerce One to One : le prochain rendez-vous des innovations !

L'innovation constitue le fil rouge de l'édition de cette année. Pourquoi avez-vous retenu cette thématique ?

C'est le sujet qui ressort de notre enquête visitorat, qui a concerné 100 dirigeants du e-commerce. Un constat somme toute logique : la croissance du e-commerce se révèle, en effet, fortement liée à sa dynamique d'innovation. L'enquête souligne aussi que le plus important pour ces décideurs est l'observation des marchés et le choix des fournisseurs (46 % des réponses). Nous voulons faire en sorte que Monaco soit le meilleur endroit pour cela. Clairement, les grands comptes viennent pour découvrir de nouvelles opportunités de business, les fonds d'investissements repèrent ici les entreprises innovantes et les tendances de marché....

Pour rappel, nous avons accueilli les années précédentes Mirakl, qui a ensuite levé 20 millions de dollars ou plus récemment, Content Square, qui a réalisé, en octobre 2016, une levée de fonds équivalente. Identifier les start-up de demain fait partie de nos points forts et c'est pourquoi nous avons décidé d'insister encore plus dans cette voie, en accueillant dix jeunes pousses supplémentaires. Ce qui portera leur nombre à une vingtaine. Elles seront exposées dans un espace dédié, très vivant, " l'innovation corner " où la part belle sera faite aux démonstrations. Un peu dans l'esprit de ce nous avions réalisé l'an dernier avec Bryanthings, spécialiste du mobilier connecté, qui proposait sur son stand des séances de make-up, face à un miroir numérique.

A quelles nouveautés doivent s'attendre les visiteurs ?

Nous avons été un cran plus loin dans l'organisation en organisant des one-to-one avec chacun des participants. Ceci, afin de préparer au mieux leur arrivée sur le salon et d'affiner le programme des conférences et des six plénières, en fonction de leurs attentes. Nous avons relevé cette année un vif intérêt de leur part sur les coûts des attaques informatiques et les enjeux liés à la sécurité. Dans cette optique, nous avons invité Advens, jeune PME lilloise spécialisée dans la cybersécurité, qui vient d'ailleurs de lever des fonds.

Combien de participants attendez-vous cette année ?

Nous montons en puissance puisque nous recevons, dans cette nouvelle édition, 130 partenaires (dont 50% d'inédits) et une vingtaine de start-up. Pas moins de 4000 rendez-vous d'affaires en one-to-one seront planifiés sur trois jours. Enfin, nous visons les 1500 participants, tous décideurs de l'e-commerce et du retail. Comme d'habitude, ils sont sélectionnés en amont sur leurs projets, afin de rassembler des personnes très professionnelles et très qualifiées. Nous sommes en effet convaincus que cette sélectivité est la clé du succès de l'événement. Rappelons aussi que, pour la première fois, nous déclinons une version britannique de la manifestation, qui se tiendra quinze jours auparavant, au même endroit. Elle devrait accueillir 400 participants. Preuve s'il en fallait que la formule fait des émules !