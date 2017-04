Vente-privee rachète Le Petit Ballon

Venteprivee.com annonce une prise de participation majoritaire dans le site Le Petit Ballon, spécialisé dans l'envoi de box composée de bouteilles de vin et de contenus relatifs à la dégustation. Les deux entreprises n'ont toutefois pas communiqué sur le montant de l'acquisition et le niveau de participation. Le site de destockage enrichit ainsi son offre de vins via une formule d'abonnement (à partir de 19,90 euros par mois pour deux bouteilles) ou un achat à l'unité. Le Petit Ballon se positionne sur le segment de l'éducation et propose de faire découvrir de nouveaux producteurs (notamment bio) ainsi que des vins de grande maison.



Vente-privée est présent sur le marché des vins et spiritueux depuis 2007 et a vendu l'an dernier 5 millions de bouteilles pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, en croissance de 20% par rapport à 2015. Le Petit Ballon compte pour sa part 60000 abonnés, pour un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2016.