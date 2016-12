Jean-Philippe Marazzani, directeur communication & relation clients Internet de Galec

Jean-Philippe Marazzani, 49 ans, est nommé directeur communication et relation clients Internet de Galec, la centrale d'achats des magasins Leclerc, en remplacement d'Antoine Levan. Titulaire d'une licence d'économie d'entreprise de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense (1998), et diplômé de l'IEP Paris (1991), il était précédemment directeur client et omnicanal de la branche grands magasins aux Glaeries Lafayette, de 2014 à 2016. Au titre de sa carrière chez Darty, de 2001 à 2014, il a occupé les fonctions successives de directeur des ventes, directeur des achats accessoires, directeur des achats des produits de technologie portable, directeur général de Darty.com, et directeur marketing et digital.