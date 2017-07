Vincent Pilot est nommé directeur business development au sein de DHL Supply Chain France

DHL Supply Chain France annonce la nomination de Vincent Pilot, 38 ans, au poste de directeur business development. Il reporte hiérarchiquement à Douglas Taylor, PDG de DHL Supply Chain France. Il a débuté sa carrière chez DHL Supply Chain en 2004. Durant ces 13 années il a su évoluer au travers de différentes fonctions et missions développant ainsi une solide expertise en Business Development, Solution Design, Marketing et Relation Client. Ses multiples expériences aux Etats-Unis, en Asie et en Europe lui ont permis d'acquérir une connaissance approfondie du Groupe ainsi qu' une expérience des clients de DHL et des enjeux de leurs Supply Chain globales respectives. Avant de rejoindre DHL Supply Chain France, il était depuis 5 ans en charge de la mise en place et du développement du département commercial de DHL Supply Chain Russie. Il est titulaire d'un Master Spécialisé en Supply Chain Management de l'ISLI de Bordeaux et détient aussi un Master en Gestion de Production de l'Université d'Artois et un Master en Génie Mécanique de l'Université Paul Sabatier de Toulouse.