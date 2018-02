L'e-commerce français atteint les 81,7 milliards d'euros en 2017

En 2017, les Français ont dépensé 81,7 milliards d'euros sur le Web, un chiffre en hausse de 14,3% sur un an. "Une croissance légèrement supérieure à nos attentes et portée par l'élargissement de la clientèle avec plus de 37 millions de cyberacheteurs, l'augmentation de la fréquence d'achats et les nouveaux comportements d'achats sur mobile", souligne Marc Lolivier, délégué général de la Fevad. Et nouveau record battu concernant les transactions en ligne qui atteignent 1,2 milliard, soit en croissance de 20,5% en un an.



Les ventes sur internet ont progressé de 17,5% durant la période de Noël (novembre et décembre), les achats en ligne ont représenté 16,5 milliards d'euros sur cette période (vs 14 milliards en 2016).

30 commandes réalisées par an par les cyberacheteurs



Les cyberacheteurs effectuent en moyenne 33 transactions en ligne par an, contre 28 en 2016, pour un montant total de près de 2 200 euros. Le panier moyen a encore baissé à 65,5 euros contre 69 euros, compensé par la fréquence d'achat qui augmente de 19% en 2017.



Le nombre de sites marchands actifs augmente de 10% sur un an. Les sites de vente aux particuliers progressent de 9% sur l'année, en incluant les places de marché. Le B to B enregistre un pic de progression au 4e trimestre, en hausse de 27%, et une croissance à l'année à 17,5%.



La croissance sur mobile se poursuit

Les ventes sur smartphones et tablettes progresse de 38% en un an. L'année 2017 marque une ré-accélération des ventes sur smartphone set tablettes. Près d'un tiers du volume d'affaires des sites du panel de la Fevad est réalisé sur terminaux mobiles, soit six points de plus sur un an. Les volumes de vente réalisés sur les places de marché ont progressé de 15% en 2017.



En 2018, le marché du e-commerce devrait atteindre 90 milliards d'euros, selon les prévisions de la Fevad. À ce rythme, la barre des 100 milliards devrait être franchie en 2019.