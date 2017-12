Alibaba et 140000 marques sont prêtes pour le Singles Day chinois

De 24 heures (le 11 novembre) à 24 jours: la plateforme de vente en ligne Alibaba a su transformer la traditionnelle fête chinoise des célibataires en une gigantesque célébration commerciale, dont les retombées sont plus de deux fois supérieures à celles du Black Friday et du Cyber Monday réunis aux États-Unis. Le 11.11 Global Shopping Festival, lancé en 2009, se distingue par la flopée de promotions offertes par 140000 marques , dont 60000 internationales, sur la marketplace d'Alibaba. Parmi ces dernières figureront Adidas, Bose, L'Oréal, Mattel, Mondelez, Nike, Siemens, Unilever, Uniqlo, Zara... Les marques pourront livrer gratuitement dans dix pays durant le festival.

Pour la première fois, Alibaba intègre expérience online et offline. La plateforme collabore avec 52 centres commerciaux et ouvre 60 pop-up stores en Chine, incluant des services en réalité virtuelle. En parallèle, près de 100000 magasins au sein de 31 provinces et 334 villes chinoises sont convertis en "smart stores" et présenteront des technologies telles que le paiement par reconnaissance faciale et le "scan and deliver 020 shopping".



Réalité augmentée, show en direct et défilé "see now, buy now"



Plusieurs opérations annexes sont déployées, parmi lesquelles un jeu en réalité augmentée, Catch the Cat, via l'application Taobao: les mobinautes doivent attraper le chat mascotte de Tmall, lequel les emmène au sein des boutiques partenaires. De plus, 250 millions de yuans (environ 33 millions d'euros) seront distribués aux consommateurs chinois à la façon des hongbao (petites enveloppes rouges traditionnelles contenant des étrennes) via des jeux interactifs. L'un de ceux-ci rassemble des équipes de joueurs dont les emplettes, lorsqu'elles atteignent un certain montant, leur font acquérir des coupons de réduction.

Autre événement largement médiatisé, le "See Now, Buy Now" festival a vu défiler 27 marques partenaires durant un show de quatre heures diffusé sur 7 chaînes TV et sur l'application dédiée le 31 octobre. Les marques y présentaient leur dernière collection, tandis que les mobinautes pouvaient acheter en temps réel les articles présentés sur le podium.

Enfin, le Countdown Gala Celebration se tient le 10 novembre au sein de l'Arena Mercredes Benz de Shangaï. Dirigé par le producteur hollywoodien David Hill pour la seconde année, il sera diffusé sur 3 chaînes de télévision et rassemblera plusieurs acteurs et chanteurs, dont l'artiste Pharrel Williams.