Alibaba France s'engage pour une meilleure information produits

Alibaba France signe un Memorandum d'entente avec GS1 France, spécialisé dans la conception de standards technologiques. La filiale d'Alibaba Group s'engage ainsi à promouvoir l'utilisation des standards GS1 pour la gestion de l'information des produits vendus au sein de sa marketplace. Une action destinée à unifier les fiches descriptives et à faciliter la comparaison pour les consommateurs.



Alibaba s'engage également à inciter ses vendeurs à utiliser le code GTIN (global trade item number) pour référencer leurs articles. Il s'agit d'un code international à 13 chiffres attribué par GS1 aux marques et identifiant chaque produit de manière unique. Pour François Deprey, président Exécutif de GS1 France, "les standards GS1 sont essentiels pour assurer des données structurées et fiables aux acteurs de l'e-commerce. Ils permettent à la fois de renforcer l'intégrité de la marque, d'assurer une meilleure visibilité des produits en ligne et d'améliorer l'expérience du consommateur."

Enfin, Alibaba France s'engage à faire la promotion du réseau Global Data Synchronisation Network (GDSN) auprès des marques françaises présentes sur sa plateforme. Ce réseau international permet l'échange de "carte d'identité" standardisées pour chaque produit, avec une synchronisation des données en temps réel.