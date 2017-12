Alibaba génère 12 milliards de dollars de ventes en deux heures lors du Global Shopping Festival 2017

Véritable phénomène, le 11.11 Global Shopping Festival lancé par Alibaba l'occasion du Singles' Day en Chine génère des ventes qui dépassent le Black Friday et le Cyber Monday réunis aux États-Unis. L'édition de cette année s'est ouverte à Shanghai, en Chine, et est ponctuée par un gala unique de 24 heures, marqué par la présence de personnalités internationales et chinoises, à l'instar de Pharrell Williams, Nicole Kidman et Maria Sharapova, ainsi que d'animations inédites. La troisième édition du gala d'ouverture est retransmise sur Youku, TouTube ainsi que sur les applications mobiles Tmall de Taobao.

Deux heures après l'ouverture de l'événement, Alibaba Groupe annonce des ventes record: 12 milliards de dollars de ventes lors des deux premières heures et le premier milliard de dollars a été atteint avec Alipay au bout de 2 minutes et 1 seconde. 325000 commandes par seconde ont été enregistrées et gérées par Alibaba Cloud au pic de la première heure et 256000 transactions bancaires par seconde ont été traitées par Alipay au pic de la première heure. En parallèle, durant la première heure du festival, une soixantaine de marques, parmi lesquelles Apple, Esthée Lauder, Gap, L'Oréal, Nike, Samsung, Uniqlo et Zara ont généré un total de 15,1 millions de dollars.