Allo Resto by Just Eat lance une nouvelle plateforme de marque

Une croissance de plus de 40% en 2016, le lancement d'une nouvelle plateforme de marque ainsi que d'un chatbot en 2017. Allo Resto by Just Eat fait feu de tout bois en ce début d'année!



Présent dans plus de 2000 villes, Allo Resto by Just Eat poursuit donc son développement en étoffant sa palette de services. Ainsi, le leader de la foodtech proposera à ses restaurant partenaires la livraison en vélos et scooters électriques. Autre nouveauté: le lancement d'un chatbot, qui permettra aux clients de commander directement leur repas depuis Facebook Messenger.



Enfin, 2017 signe le lancement d'une nouvelle plateforme de marque, accompagnée d'une nouvelle signature "C'est bon de commander". Cette nouvelle identité rayonnera sur tous les points de contacts : restaurants partenaires, et app mobile, livreurs et packagings de la marque.