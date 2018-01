Allure Systems crée des mannequins virtuels pour les sites e-commerce

Mannequins, coiffure, maquillage, photographe, les e-commerçants du secteur de la mode en ligne n'ont à présent plus besoin de gérer toutes ces étapes coûteuses et chronophages pour la mise en ligne de photos sur leur site. Allure Systems, start-up fondée en 2015 à Shanghai, propose de photographier des visuels adaptés à chaque cible sur des mannequins virtualisés. Concrètement, la société virtualise des mannequins en chair et en os afin de constituer un catalogue dans lequel les marques font leur sélection.

La solution recompose les photos des mannequins puis les habille grâce aux clichés pris par les e-commerçants pour en faire des visuels de looks indiscernables de ceux d'un mannequin vivant. "Dans la mode, les échantillons arrivent au compte-gouttes. Donc, cela revient cher lorsque vous voulez organiser un shooting, explique Gabrielle Chou, fondatrice d'Allure Systems. Notre solution en SaaS offre une flexibilité dans l'organisation : vous shootez quand vous en avez besoin. Les clients paient à la photo produite."

Réduction de 30 à 40% des coûts de production des visuels



L'image fait en effet partie des éléments essentiels permettant aux pure players de se différencier et le challenge pour ses acteurs est de produire des visuels en nombre suffisant. "Notre technologie de virtualisation réduit en moyenne de 30 à 40% les coûts de production des visuels, souligne Gabrielle Chou. Elle permet d'optimiser les taux de transformation."



Totalement customisable afin de pouvoir s'adapter à la personnalité de chaque marque, Allure Systems a séduit de gros acteurs de ­l'e-commerce tels que Showroomprivé, La Redoute ou BrandAlley. Après une relocalisation de son siège social en France en 2017, la société a procédé à une levée de fonds de 3 millions d'euros pour élargir son portefeuille sur un marché en plein essor.