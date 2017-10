L'Amazon Campus Challenge confronte les étudiants à l'entrepreneuriat

Amazon lance la première édition d'Amazon Campus Challenge, d'octobre 2017 à juin 2018, une initiative dédiée à tous les étudiants inscrits en master pour l'année scolaire 2017/2018, en France métropolitaine. Conçu comme un complément concret au cursus des masters, le programme propose aux étudiants d'enrichir leur formation d'une véritable expérience entrepreneuriale en accompagnant une TPE ou PME de leur choix dans le lancement de son activité de vente en ligne sur la marketplace Amazon.

Amazon Campus Challenge accueillera jusqu'à 100 équipes de 3 à 5 étudiants, qui devront dans un premier temps convaincre une TPE ou PME de relever le défi avec eux. Une fois la stratégie et les objectifs définis, chaque équipe devra assurer le lancement de la boutique en ligne sur la marketplace Amazon et assurer son suivi pendant une période de quatre mois. Pour mener à bien leur mission, les étudiants devront comprendre et utiliser les principaux leviers de développement de la vente en ligne et se confronter à des problématiques business concrètes, telles que la définition de l'offre et la politique commerciale. Les écoles et universités ont ainsi la possibilité d'intégrer le défi d'Amazon comme un véritable module de leur propre programme pédagogique ou de laisser les étudiants y participer de façon autonome.

Déroulé du concours :

- 16 octobre 2017 : Webinaire d'information

- 24 novembre 2017 : Annonce des équipes sélectionnées

- 4 décembre 2017 : Webinaire de lancement

- Janvier à avril 2018 : Lancement et développement des boutiques en ligne

- 30 avril 2018 : Annonce des équipes demi-finalistes sur la base des performances réalisées

- 4 juin 2018 : Annonce des équipes finalistes sur la base de la réalisation d'un dossier de suivi

- 21 juin 2018 : Soutenance devant un jury composé d'experts de l'e-commerce (dont le country manager d'Amazon.fr) ainsi que le sponsor de cette édition Michel et Augustin. Annonce des gagnants et remise des prix.

Prix à gagner :

- L'équipe arrivant en première position remportera 6000 € , dont la moitié sera reversée à une association caritative à but non lucratif de son choix, une proposition de stage conventionné de 6 mois chez Amazon pour chacun de ses membres, ainsi qu'une invitation pour 40 étudiants de son centre de formation à découvrir un centre logistique Amazon en France.

- Les équipes arrivant en deuxième et troisième positions remporteront respectivement 2000 € et 1000 €, dont la moitié sera reversée à l'association caritative à but non lucratif de leur choix.

- Les cinq premières équipes se verront en outre offrir une dotation gourmande de Michel et Augustin.