Amazon Music Unlimited dévoile la playlist des 25 hits les plus streamés de 2017

Amazon Music Unlimited lance sa "Playlist de l'Avent", une liste de 25 chansons, qui dévoile chaque jour une nouvelle chanson marquante de ces 12 derniers mois. Chaque jour, à partir du 1er décembre, Amazon Music Unlimited ajoute un morceau à l'ensemble, à partir de la chanson classée en 25e position. Le titre le plus écouté sur le service sera dévoilé le 25 décembre.Chaque titre est également disponible à l'achat à l'unité,au tarif de 1,29€.



Amazon Music Unlimited est un service d'abonnement de streaming musical doté d'un catalogue de 50 millions de titres, ainsi que de playlists et stations créées par les experts musicaux d'Amazon. Le service, fondé sur l'historique d'écoute du client, est téléchargeable et disponible en mode hors connexion. Les tarifs s'échelonnent de 9,99€ par mois (ou 99€ par an pour les membres Prime) à 14,99€ par mois (ou 149€ par an pour les membres Prime) pour une offre familiale.