Amazon Prime Day débute ce soir à 18h

L'Amazon Prime Day est lancé. Le coup d'envoi est donné avec six heures d'avance par rapport à la précédente édition. Par la suite, les promotions s'enchaîneront toutes les cinq minutes entre six et 18 heures le 11 juillet au sein des 800000 articles disponibles sur la plateforme amazon.fr. Les ventes flash seront accompagnées d'"Offres Stars", conçues pour l'occasion, parmi lesquelles une remise de 40 euros sur la liseuse Kindle Paperwhite et des remises sur les produits high-tech, drone, vêtements , chaussures, valises, petit électroménager, produits pour la petite enfance.



Les ventes flash proviennent à 40% de la marketplace d'Amazon.



En parallèle, la plateforme offre la livraison en deux heures à Paris et dans 21 communes voisines via le site primenow.fr et l'application Prime Now. Amazon annonce une remise de 15 euros dès 50 euros d'achat pour toute première commande. Le géant du Net entend ainsi recruter de nouveaux membres pour son programme Prime, au tarif de 49 euros annuels.



Enfin, le constructeur automobile Seat annonce 15% de réduction sur l'achat de la Mii by Cosmopolitan, en complément d'une carte essence de 1500 euros et du remboursement de 800 euros sur la prime annuelle d'assurance. Cinq exemplaires sont proposés, pour une livraison sous 72 heures.