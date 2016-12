Amazon Prime Video désormais disponible en France

La vidéo est-elle l'avenir des e-marchands? Après CDiscount, qui s'est lancé dans le steaming en octobre 2016, c'est au tour d'Amazon de proposer une offre de vidéo à la demande. Disponible dans plus de 200 pays, Amazon Prime Video permet à ses utilisateurs de visionner des séries Amazon Original telles que The Man in the High Castle, Transparent, Mozart in the Jungle et Tumble Leaf ou encore des programmes inédits comme The Grand Tour de Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May. Grâce à cette offre, le groupe de Jeff Bezos entend notamment concurrencer Netflix.



Ce service est gratuit, en France, en Belgique ou encore en Espagne, pour les membre du programme Amazon Premium. Pour les autres pays, il en coûtera 5,99 € par mois. À noter, Amazon fait un prix de lancement, 2,99€ (ou 2.99$) par mois pendant les six premiers mois et propose un essai gratuit de sept jours.

Concrètement, les utilisateurs de Prime Video peuvent regarder des programmes où et quand ils le souhaitent avec l'application Amazon Prime Video, disponible sur les téléphones et tablettes Android et iOS, les tablettes Fire et les principales Smart TV LG et Samsung, ou directement sur leur ordinateur depuis le site PrimeVideo.com. Les utilisateurs peuvent également télécharger tous les programmes sur leurs appareils mobiles pour les regarder hors connexion.