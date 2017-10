Amazon Prime est désormais disponible en abonnement mensuel

Amazon lance un abonnement mensuel pour le programme Amazon Prime avec un prix de lancement de 3,99€ par mois jusqu'au 31 mars 2018, puis 5,99€ par mois par la suite. Le nouvel abonnement mensuel propose une alternative supplémentaire à l'abonnement annuel existant.

Lancé en septembre 2008 sur Amazon.fr avec un abonnement annuel de 49€, le programme Amazon Prime s'est enrichi et propose désormais la livraison gratuite et illimitée en un jour ouvré sur des millions d'articles, la livraison le soir même gratuite à Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Marseille et Paris pour les commandes d'articles éligibles supérieures à 25€, ainsi que la livraison gratuite en 2 heures dès 20€ d'achats à Paris et dans ses environs via l'application Prime Now ou le site primenow.fr.

Le programme comprend également l'accès à des films et séries primés sur l'application Amazon Prime Video ou en ligne sur Primevideo.com, le stockage illimité de photos sur l'Amazon Drive avec Prime Photos, Twitch Prime pour accéder au meilleur de Twitch, un accès prioritaire de 30 minutes aux Ventes Flash éligibles et l'accès à la bibliothèque de prêt Kindle.

Depuis la semaine dernière, les membres Amazon Prime en France métropolitaine bénéficient également de tarifs préférentiels sur les abonnements annuels d'Amazon Music Unlimited, service de streaming de musique, ainsi que d'une offre de découverte avec une réduction de 20€ sur tous les abonnements du nouveau service.