Amazon est de retour sur les bancs de l'école

Alors que la concurrence fait rage entre les sites de vente en ligne généralistes, spécialistes et la grande distribution pour l'achat de fourniture, Amazon.fr propose des offres dédiées aux essentiels de la rentrée sur sa boutique en ligne. Jusqu'au 10 septembre 2017, la plateforme proposera environ 2500 offres, parmi lesquelles cartables et sacs à dos (sélection de sacs de la marque Eastpak), fournitures scolaires, vêtements et chaussures, équipement sportif, jeux créatifs et éducatifs, ainsi qu'une sélection de PC.

Amazon.fr propose une gamme 140000 références dans 14 catégories (livres, cartables, papeterie, vêtements...) et regroupe les essentiels de la rentrée classés par niveau, de la maternelle jusqu'aux études supérieures. Via le service Amazon Pantry, les clients reçoivent l'essentiel des fournitures scolaires présélectionnées par niveau en une seule boîte. Le service, réservé aux membres du programme Prime, est disponible dans toute la France, pour une livraison en deux à trois jours.