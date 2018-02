Amazon met en place un service de livraison de frais pour les magasins Whole Foods Market

Amazon et Whole Foods Market annoncent le lancement de la livraison en deux heures pour une sélection de produits frais via le programme Prime Now. En test dans les villes de Austin, Cincinnati, Dallas and Virginia Beach, le service devrait s'étendre à l'ensemble des États-Unis d'ici à fin 2018. Les consommateurs peuvent y accéder via le site Primenow.com ou via l'application dédiée.



Est disponible un ensemble de fruits et légumes biologiques, pâtisseries, produits laitiers, poissons, viandes et alcools. Le service est facturé au tarif de 7,99 dollars pour une commande supérieure à 35 dollars et est disponible de 8 heures à 22 heures.