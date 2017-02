Amazon va recruter 1 500 personnes en France

Amazon annonce ce lundi 20 février la création de 1 500 emplois en CDI supplémentaires en France d'ici la fin de l'année 2017. "Amazon continue d'investir dans de nouvelles infrastructures et de nouveaux emplois en France pour assurer sa croissance et satisfaire les attentes de ses clients", indique Ronan Bolé, directeur des opérations France chez Amazon.



Ces nouveaux postes sont ouverts à des "ingénieurs, diplômés d'écoles de commerce et jeunes diplômés, aux personnes recherchant des postes non qualifiés et souhaitant se former sur le terrain", selon le communiqué. Certains de ces nouveaux emplois concerneront le futur centre de distribution de Boves (Somme) en cours de construction, ainsi que le réseau existant de centres de distribution d'Amazon en France et les bureaux de la société à Clichy.

Amazon prévoit de passer de plus de 4 000 à plus de 5 500 collaborateurs en France d'ici la fin de l'année. L'année dernière, Amazon a créé plus de 1 000 emplois en France, passant de 3 000 collaborateurs dans l'Hexagone au début de l'année 2016 à plus de 4 000 à la fin du mois de décembre. De nombreux postes sont également à pourvoir au sein de l'équipe Amazon Web Services (AWS), son Cloud.



Les emplois qui seront créés en France font partie des plus de 15 000 emplois qui seront créés en Europe, un nombre record pour Amazon sur une seule année.