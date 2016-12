Amazon Go veut tuer le paiement en caisse

Le géant du Net a présenté Amazon Go ce lundi 5 décembre dans une vidéo sur Twitter. Il teste pour le moment le concept auprès de ses employés. Le magasin ouvrira au public début 2017.

Les utilisateurs doivent posséder un compte Amazon et avoir l'application mobile dédiée à Amazon Go. "Just Walk Out" génère un QRcode que les utilisateurs passent sur une borne à l'entrée du magasin. Ils prennent ensuite leurs produits et n'ont plus qu'à s'en aller: Amazon Go utilise des capteurs et l'intelligence artificielle pour savoir exactement quel a été votre parcours en magasin et quels produits vous avez pris en rayon. Ceux-ci sont ajoutés à un panier virtuel et la facture est envoyée à l'utilisateur.

Après s'être développé dans la livraison de produits frais via Fresh et le service express Prime, puis l'ouverture d'une librairie physique fin 2015, Amazon Go marque une nouvelle offensive de l'Américain dans le retail. Selon le "Wall Street Journal", le magasin de Seattle sera l'un des trois formats de "magasins du futur" développés par Amazon, qui aurait dans ses cartons un modèle de magasin click and collect et un drive. Au total, une vingtaine de ces enseignes seraient ouvertes outre-Atlantique dans les deux prochaines années, croit savoir Business Insider.

