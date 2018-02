Animalis lance le 'click and croquettes' à Paris

Animalis a développé un nouveau site marchand offrant un large choix de produits indispensables pour le bien-être des animaux. Où qu'il soit, le client pourra acheter les croquettes de son animal en ligne et retirer sa commande 2 heures plus tard au magasin de Animalis Paris Bercy ou choisir de se faire livrer à domicile, à domicile, le jour même entre 10h et 22H.

L'enseigne dédiée aux animaux de compagnie a à coeur de proposer à ses clients citadins un service inédit leur facilitant l'achat de produits de première nécessité et de sacs de croquettes -qui par leur poids représentent souvent une véritable contrainte-. Ces livraisons, effectuées à vélo par la start-up Stuart, couvriront les secteurs de : Paris Intra-muros, Saint Mandé, Vincennes, Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine, 7 jours sur 7 de 10h à 22h.

Un nouveau site marchand



"Depuis l'ouverture de notre tout premier magasin en 1998, Animalis a toujours anticipé les tendances, facilitant pour nos clients l'accès à des services innovants. Vingt ans plus tard, la première enseigne Pet Friendly de France a encore une longueur d'avance en proposant un service inédit et responsable pour permettre à nos clients les plus citadins de prendre soin de leurs animaux malgré les contraintes de la vie urbaine", commente Jean-Philippe Darnault PDG Animalis

Créée en 1998 par des passionnés du monde animalier, Animalis compte 43 magasins et un site internet marchand. Pour aider les maîtres dans leur vie quotidienne avec leurs animaux, Animalis propose de nombreux services gratuits dans ses magasins comme le toilettage professionnel, la balance contrôle de poids ou encore les cours d'éducation canine...