Aramisauto.com s'implante en Espagne

Aramisauto.com annonce une prise de participation au capital de la start-up espagnole Clicars.com, fondée en 2016. Cette nouvelle alliance va permettre au spécialiste de la vente en ligne de voitures neuves et d'occasion reconditionnées, de s'implanter en Espagne, avec pour ambition commune de devenir le leader de la vente en ligne de voitures d'occasion dans le pays. L'Espagne est l'un des marchés les plus importants du véhicule d'occasion en Europe. Chaque année, il se vend sur le territoire ibérique plus de 1,8 million de voitures d'occasion. Le parc automobile, un des plus vieux d'Europe de l'Ouest, compte plus de 22 millions de véhicules.

Cette alliance permettra à Clicars.com de créer des synergies avec Aramisauto.com, le Groupe PSA, et par ailleurs, de bénéficier de nouveaux moyens financiers afin d'atteindre un objectif de 10 000 ventes de véhicules d'occasion à l'horizon 2021. Les cofondateurs de la start-up espagnole dirigeront l'entreprise. "Notre objectif est de rendre ce marché plus transparent et de digitaliser la vente et l'achat de voitures d'occasion en Espagne", déclarent Pablo Fernández et Carlos Rivera, les fondateurs de Clicars.com.

Suite aux fonds apportés pour financer l'augmentation de capital de la start-up espagnole, Aramisauto.com détiendra une participation majoritaire au capital de Clicars.com, qui conserve son autonomie et son indépendance afin d'assurer son développement rapide en Espagne.