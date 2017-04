Asos revient en France après deux ans d'absence

Le site de vente en ligne Asos, spécialisé dans l'habillement et les accessoires de mode, ouvre de nouveaux bureaux en France, à Paris, deux ans après la fermeture de son antenne lilloise. L'équipe de sept personnes assurera des fonctions marketing, RP et community management. La plateforme française, lancée il y a six ans, regroupe les articles de 850 marques et produit plusieurs lignes de vêtements sous son nom propre. Elle héberge également une marketplace réservée aux vêtements d'occasion via Videdressing.com.



Fondée en 2000 à Londres, l'entreprise mise sur une sélection d'Instagramers d'influence pour promouvoir ses articles, via des leçons de style et des sélections postées directement sur Instagram. Cotée au London Stock Exchange, Asos compte 4000 salariés dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros pour l'année 2016.