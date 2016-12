Auchan Direct : '2016 a été l'année de la transformation'

Quels sont les grands chantiers réalisés par Auchan Direct cette année ?

Le marché de l'alimentaire en ligne est aujourd'hui arrivé à un certain niveau de maturité et de démocratisation au sein des consommateurs. Pour Auchan Direct, cette année a été celle de la transformation avec la refonte de notre site e-commerce mi-septembre (actuellement en version bêta, NDLR). Nous avons enrichi l'expérience clients sur le site avec un design repensé, une ergonomie modernisée et une navigation personnalisée.

Nous avons également reconstitué l'équivalent de l'offre d'un hypermarché de centre-ville en produits de grande consommation. Cela représente aujourd'hui 7 000 références, et nous espérons atteindre les 12 000 d'ici fin décembre 2016, et 18 000 mi-2017. Pour cela, nous avons élargi notre gamme de produits frais de qualité : bio, local, made in France, vegan, etc.



En 2015, le chiffre d'affaires d'Auchan Direct a été de 115 millions d'euros.

2017 sera l'année de la croissance pour Auchan Direct, nous ambitionnons une croissance à deux chiffres.

Pourquoi avez-vous investi dans un nouvel entrepôt ?



Nous avons ouvert le premier entrepôt alimentaire et produits frais 100% mécanisé (à Chilly-Mazarin dans l'Essonne, NDLR) en France d'une superficie de 25 000 m², dont 13 000 m² sont entièrement automatisés : le préparateur est à poste fixe, il n'a plus besoin de se déplacer pour préparer la commande.

Quadritempérature, le centre logistique respecte les conditions de conservation de toutes les familles de produits et compte dans ses rangs un maraîcher affecté à la sélection des fruits et légumes commandés en ligne et au maintien de leur fraîcheur.

La concurrence nouvelle d'Amazon dans l'alimentaire, perturbe-t-elle votre équilibre ?

Nous restons les leaders, Amazon ne pèse quasiment pas dans le marché de l'alimentaire. Vous ne devenez pas numéro 1 d'un secteur en quelques semaines.

Néanmoins, Amazon appuie la démocratisation de l'alimentation en ligne et apporte une dynamique dans ce secteur.



Quelles sont les spécificités du marché de l'alimentaire en ligne ?

L'achat alimentaire est très différent du non-alimentaire : vous achetez régulièrement les mêmes produits et en quantité. Un panier alimentaire représente une cinquantaine de produits, alors que généralement dans l'e-commerce vous avez généralement un panier de deux-trois produits.