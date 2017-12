Auchan Retail renouvelle son comité de direction

Dans le cadre de son plan "Auchan change la vie", soit sa transformation enseigne multi-format phygitale, Auchan Retail fait évoluer sa gouvernance et se dote d'un comité de direction plus international et proche du terrain. Autour de Wilhelm Hubner, directeur général d'Auchan Retail, ce nouveau comité sera composé des directeurs pays et des directeurs des services d'appui.

Le comité de direction d'Auchan Retail comprend des directeurs pays:

Ionut Ardeleanu, directeur d'Auchan Retail Roumanie;

Pedro Cid, directeur d'Auchan Retail Portugal;

Patrick Coignard, directeur d'Auchan Retail Espagne;

Pascal Delval, directeur d'Auchan Retail Taïwan;

Cyril Dreesen, actuel directeur du format supermarché d'Auchan Retail France, est nommé directeur d'Auchan Retail Luxembourg;

Dominique Ducoux, directeur d'Auchan Retail Hongrie;

Jordi Fernandez, directeur d'Auchan Retail Vietnam;

Gérard Gallet, actuel directeur d'Auchan Retail Ukraine, est nommé directeur d'Auchan Retail Pologne. Il succède à François Colombié;

Ludovic Holinier, directeur d'Auchan Retail Chine et directeur général de Sunart, filiale commune avec Alibaba et Ruentex. Il sera secondé par Vincent Mignot nommé directeur délégué aux opérations d'Auchan Retail Chine;

Ali Khosrovi, directeur d'Auchan Retail France;

Laurent Leclerc, directeur d'Auchan Retail Sénégal;

Viktoria Lucenko, actuelle directrice clients et innovation d'Auchan Retail Hongrie, est nommée directrice d'Auchan Retail Ukraine;

François Rémy, directeur d'Auchan Retail Russie;

Americo Ribeiro, actuel directeur du format hypermarché d'Auchan Retail Italie, est nommé directeur d'Auchan Retail Italie. Il succède à Philippe Baroukh.

Le comité de direction d'Auchan Retail comprend également les directeurs des services d'appui corporate, qui restent inchangés:

Oleg Alkhamov, directeur de la performance;

Isabelle Bouvier, directrice finances et patrimoine;

Jean-Denis Deweine, directeur produits;

Claire Koralewski, directrice clients et innovation;

Xavier Prévost, directeur efficacité;

Philippe Saudo, directeur des ressources humaines.



Auchan Retail a entamé sa transformation en 2015. Fin 2017, les pays dans lesquels l'enseigne opère seront tous devenu multi-format et auront engagé la convergence de leurs enseignes sous une marque commerciale unique par pays. Auchan Retail a réalisé un chiffre d'affaires de 51,7 milliards d'euros en 2016 et compte 3715 points de vente.