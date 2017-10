Autosphère digitalise l'achat de véhicules

La plateforme Autosphere.fr permet désormais de faire toutes les démarches d'achat d'un véhicule d'occasion directement sur Internet: dossier de financement, consultation et signature électronique de l'ensemble des documents administratifs, envoi des pièces justificatives, etc. Cette innovation vient parachever un parcours 100% digital permettant déjà aux futurs clients d'analyser en ligne leurs besoins et de choisir leur véhicule via la visualisation à 360° ou encore d'être livrés à leur domicile.

Cette offre concerne une sélection de véhicules d'occasion et s'élargira progressivement aux plus de 12000 véhicules que rassemble le site. Autosphère.fr s'appuie sur les 250 points de vente PGA Motors, réseau de concessions multimarque. Le site propose également un service de location avec option d'achat, de crédit et de reprise des véhicules.