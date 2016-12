Birchbox franchit le seuil des 200 000 abonnées en France

Birchbox s'impose comme le premier expéditeur français de produits de beauté avec 2,3 millions de colis envoyés en 2016. Le leader de la découverte personnalisée de produits de beauté, qui compte un million d'abonnés dans le monde, vient de passer la barre des 200 000 abonnées mensuelles en France.



"Notre modèle a su répondre à une tendance de fond portée par les millenials qui représentent aujourd'hui 60% de nos abonnées", indique Quentin Reygrobellet, directeur général France de Birchbox.

Birchbox allie une box mensuelle personnalisée disponible sur abonnement et un e-shop dédié à l'univers de la beauté (3 800 références). L'entreprise est aujourd'hui présente dans 6 pays (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Irlande) et collabore avec 800 marques des best-sellers comme des marques de niche.

Chaque mois, 1 million d'abonnés dans le monde reçoivent ainsi une sélection de 5 nouveaux produits, en fonction de leurs profils et de leurs besoins. Les abonnées peuvent ensuite retrouver et commander les produits de leur box sur le e-shop de Birchbox, en taille réelle et à un prix préférentiel. Elles sont aujourd'hui 50% à réaliser leurs achats cosmétiques sur le site.