Black Friday : record de commandes pour Amazon France

"Le Black Friday 2016 a été le jour le plus intense de toute l'histoire d'Amazon.fr, avec environ 1,4 million d'unités commandées, à une cadence moyenne de 970 unités par minute", indique le communiqué. L'année dernière, il s'était vendu près d'un million d'unités dans la journée.

"Les clients nous ont montré une fois encore combien ils apprécient le Black Friday et l'opportunité qui leur est offerte de réaliser des économies substantielles pour leurs achats de Noël", a déclaré Frederic Duval country manager.



Les Kindle Paperwhite, Kindle Fire, la console de jeu PS4, les lampes connectées Philips Hue, les Jeans Levi's, le calendrier de l'avent Kinder, les montres connectées Withings ou les cocottes en fonte Staub figurent parmi les cadeaux de fin d'année les plus plébiscités du Black Friday 2016. Cette année, plus d'un millier de petites entreprises de la marketplace ont participé au Black Friday. Les PME ont enregistré trois fois plus de commandes que lors de l'édition 2015.

"Depuis le début de l'année, Amazon a investi massivement dans ses infrastructures en France afin d'être prêt pour ce qui devrait être un Noël historique pour la plateforme de distribution", indique Amazon. Cette année, Amazon a créé près de 1 000 nouveaux postes en CDI à temps plein en France. Pour faire face aux pics d'activité de la fin d'année, 6 500 collaborateurs temporaires ont également rejoint Amazon.