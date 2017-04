Boulanger lance Le Comptoir, le magasin comme à la maison

Boulanger a inauguré un nouveau concept à Wasquehal, dans les Hauts de France, la semaine dernière. L'enseigne accompagne ses clients vers un nouvel art de vivre connecté avec un nouveau format de proximité au plus près des clients : Le Comptoir Boulanger. "Plus l'électroménager et les objets connectés prennent d'importance dans notre vie, plus nous avons besoin d'équipes expertes pour les découvrir, les choisir, les installer, nous initier, nous former, nous accompagner, nous dépanner. C'est ce que nous avons compris et c'est tout ce que nous souhaitons offrir en toute proximité au sein du Comptoir Boulanger", précise Cédric Leprince-Ringuet, directeur du développement des Comptoirs.

Un lieu d'expérience et de vie

Ce nouveau format de magasins fera en moyenne 300 m2 et permettra d'accéder à un concentré du savoir-faire de la marque. Après un premier test à Merlimont (62) à l'été 2016, l'identité visuelle, la signalétique, le concept s'affirment pour l'ouverture du deuxième Comptoir à Wasquehal (59). Le magasin permet aux clients de tester tous les appareils qui sont branchés et fonctionnent réellement comme le flagship de Pirch, concept store dédié à la cuisine et la salle de bain, ouvert en mai 2016 à New York.



Avant son implantation, la marque a réalisé une étude sur les habitudes et besoins des habitants en proximité directe. Cage à drones, cours de mobilité urbaine, sélection dédiée aux sportifs, cours de cuisine... Vous pouvez ainsi apporter votre linge sale pour essayer une machine à laver, cuisiner vos légumes dans un robot cuiseur ou vous lavez les dents pour tester une brosse à dents électrique (que l'on vous offrira!) .



Par ailleurs, une table centrale sert de point d'échange, une zone est dédiée à la réparation des mobiles, tablettes et ordinateurs, le client peut venir retirer tous ses achats internet (Le Comptoir est partenaire de Relais Colis et Mondial Relais). Les services de proximités sont ainsi fortement mis en avant. Il peut également profiter des services du Lab pour utiliser une imprimante 3D ; une cuisine est aménagée pour tester et proposer des animations. La sélection repose d'ailleurs sur des produits plébiscités pour les clients, les mieux notés entre 4 et 5 étoiles. Les produits présentés sont disponibles à la vente et en stock. Une commande peut être passée sur le site pour tout article, qui sera mis ensuite à disposition au Comptoir ou livré, installé dès le lendemain matin à domicile.

L'expérience et la relation priment, l'accompagnement est le coeur du moteur de ce nouveau concept. L'équipe du Comptoir est appelée à collaborer avec chaque client pour lui apporter la meilleure solution.