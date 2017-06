BrandAlley lance sa propre marque de prêt-à-porter

Baptisée "BrandAlley La Collection", la première collection de vêtements du pureplayer de la mode, co-créée avec les clients de BrandAlley, propose les tendances phares du moment pour femmes, à prix abordables et made in France.



"Nous nous sommes à la fois basés sur nos données clients (articles les plus consultés, meilleures ventes...) et sur l'expérience de nos stylistes pour créer une collection qui serait le reflet parfait de nos clientes. Cette démarche nous a aidé à définir les premières catégories d'articles qu'il était prioritaire de commercialiser, à choisir le style et les coupes des pièces de la collection, à ajuster les stocks et à définir le pricing", explique Cyril Andrino, p-dg de BrandAlley.



En vente depuis une semaine, BrandAlley La Collection a déjà pris la 2e place des marques les plus vendues.

Un circuit court de fabrication



Pour concevoir sa collection, BrandAlley s'est appuyé sur un tissu local de stylistes et de fabricants expérimentés répartis dans toute la France. Tous les deux mois, l'e-commerçant intégrera de nouvelles collections et entend ainsi fédérer et élargir son réseau de clients. Pour ce faire, le pureplayer mise notamment sur un processus de production rapide et souple.

"Nous privilégions des circuits de production très courts. Il faut compter trois semaines entre l'identification de nouveaux modèles et leur mise en ligne sur notre site", indique Cyril Andrino. En vue de la rentrée 2017, BrandAlley introduira d'autres familles de produits telles que des manteaux, des pulls et des gilets. Début 2018, deux nouvelles lignes de vêtements - l'une pour l'homme et l'autre pour les enfants - viendront compléter les gammes proposées.