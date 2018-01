Carrefour entre dans le capital de Showroomprivé

Carrefour, un des leaders mondiaux de la distribution, et Showroomprivé, deuxième acteur européen de la vente privée en ligne, annoncent aujourd'hui, jeudi 11 janvier, la signature d'un accord stratégique. Afin de sceller ce partenariat, Carrefour se portera acquéreur d'environ 17% du capital de Showroomprivé auprès de Conforama, filiale du groupe Steinhoff.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie des deux groupes de développer une offre omnicanale de premier plan, et couvrira notamment des aspects commerciaux, marketing, logistiques et de data.

Carrefour se substituera à Conforama



"Ce partenariat est un nouvel élément de l'accélération de notre stratégie digitale, dans une logique omnicanale. Il permet en outre à Carrefour d'entrer sur le marché des ventes privées en ligne et de renforcer son offre. Je suis convaincu de la grande valeur du management de Showroomprivé et du fort potentiel né de la coopération opérationnelle entre nos deux groupes", déclare Alexandre Bompard, p-dg de Carrefour.

"Nous sommes heureux de ce partenariat avec Carrefour. Il nous permet de franchir une nouvelle étape après l'accord conclu avec Conforama, en nous associant à l'un des leaders mondiaux de la distribution. Nous pourrons continuer à bâtir notre offre omnicanale avec des perspectives d'une ampleur inédite", ont déclaré Thierry Petit et David Dayan, cofondateurs de Showroomprivé.

La prise de participation de Carrefour dans Showroomprivé prendra la forme d'une acquisition hors marché du bloc d'actions détenues par Conforama au prix unitaire de 13,5 euros, pour un montant total d'environ 79 millions d'euros. Cette cession ne remet pas en cause le partenariat commercial conclu en juillet 2017 entre Conforama et Showroomprivé, qui se poursuit. "Aujourd'hui, l'adossement de Showroomprivé à un partenaire hexagonal de la taille et de la qualité de Carrefour est une très bonne nouvelle pour toutes les parties. L'accord auquel nous sommes parvenus prévoit que le partenariat commercial entre Conforama et Showroomprivé va perdurer, notamment le click & collect, qui génère du trafic dans nos magasins, avec la venue d'une clientèle plus féminine et connectée, qui parfois redécouvre Conforama à cette occasion. Par ailleurs, Conforama profite déjà en quelques mois de l'expertise de Showroomprivé dans le digital, le mobile et la data", souligne Alexandre Nodale, président-directeur général de Conforama.



Après réalisation de l'opération, Carrefour se substituera à Conforama dans le concert existant entre les fondateurs de Showroomprivé et Conforama, en vertu d'un pacte d'actionnaires identique dans l'ensemble de ses principaux termes au pacte existant actuellement entre les fondateurs et Conforama / Steinhoff. Les fondateurs conserveront 27,17% du capital et 40,42% des droits de vote. Carrefour détiendra 16,86% du capital et 13,67% des droits de vote.

Cette opération est subordonnée à l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers à l'obligation de déposer une offre publique.