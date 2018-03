Carrefour publie des résultats 2017 en retrait

Le groupe Carrefour annonce un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires, laquelle s'élève à 1,6% en 2017, contre 3% en 2016. Comme attendu par l'enseigne, son résultat opérationnel courant atteint 2,006 milliards d'euros, soit une baisse de 14,7% à taux de change courants (soit une marge opérationnelle de 2,5%). Carrefour invoque une forte pression concurrentielle, en particulier en France, une hausse des coûts de distribution dans les principaux marchés du groupe, des amortissements en augmentation suite à la politique passée de fort investissement ainsi qu'une situation plus difficile en Argentine.

Carrefour a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires total HT de 78897 millions d'euros, en hausse de 2,6% à changes constants et de 1,6% en comparable. La marge commerciale atteint 18214 millions d'euros et représente ainsi 23,1%.

Une rentabilité affectée par les pertes de l'ex-réseau Dia



En France, la rentabilité de Carrefour a souffert des pertes opérationnelles du périmètre ex-Dia. Le résultat net ajusté, part du groupe, s'établit à 773 millions d'euros.

Alexandre Bompard, président-directeur général de Carrefour, déclare: "Les résultats 2017 que nous présentons aujourd'hui démontrent la nécessité de mettre en oeuvre sans délai le plan de transformation de Carrefour. Le groupe est pleinement mobilisé autour de Carrefour 2022, avec des plans d'actions ambitieux en cours de déploiement dans toutes les géographies du Groupe. Avec ce plan, dont l'ambition est de faire du groupe le leader de la transition alimentaire et de construire un modèle omnicanal de référence, Carrefour repart à l'offensive et investit pour renouer avec la croissance."

Afin d'investir dans la croissance et d'améliorer sa compétitivité-prix, des mesures plus court terme ont été engagées avec l'objectif de réduire les coûts de 2 milliards d'euros dès 2020.

2018, une année de transition pour le groupe



S'agissant de l'exercice 2018, les résultats du groupe resteront sensibles à l'évolution des taux de change, en particulier le real brésilien. Par ailleurs, compte tenu des niveaux d'investissements engagés au cours des dernières années, le groupe devrait connître une poursuite de l'augmentation de ses amortissements et ce, malgré une politique d'investissements plus disciplinée et une enveloppe de Capex de 2 milliards d'euros dès 2018.

L'année 2018 constitue également la première année du plan Carrefour 2020 et misera sur le déploiement d'une organisation simplifiée, un objectif de sortie des 273 magasins ex-Dia du périmètre du groupe, une première vague d'économies de coûts dans le cadre du plan annoncé de 2,0 Md€ dès 2020 en année pleine, une enveloppe d'investissements de 2,0 Md€.



L'enseigne souhaite également accélérer le développement du format cash and carry, notamment en Amérique du Sud, et lance la plateforme e-commerce unique Carrefour.fr, ainsi qu'un partenariat avec le site Showroomprivé. En parallèle, 170 nouveaux drive seront mis en service en France.



Enfin, Carrefour renforce ses efforts concernant la traçabilité des produits et étend l'usage de la technologie blockchain à toutes les filières du groupe.